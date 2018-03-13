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Bugün 14:20 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:09 TSİ )

Hani burası sizin Çanakkale’nizdi!

İzmit’in yakın tarihine ışık tutuyor, burası İzmit’in Çanakkale’si, Kurtuluş mücadelesinde burasının önemli bir yeri var denildi.

“Atalarımıza ve tarihimize sahip çıkmak görevimiz. Bu yüzden burada bulunmaktan gurur duyuyorum” sözleri ile açılışı yapıldı…Başiskele Bahçecik mevzileri ve Servetiyesiperlerinden bahsediyoruz… Çok değil, bundan sadece 5-6 yıl önce bu sözlerle tarihimize sahip çıkıldı!

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK

BaşiskeleServetiye Karşı Köyü’nde bulunan ve İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir yer tutan tarihi siperler bakımsızlıktan harap olmuş durumda. Yaklaşık 6 yıl önce aralarında dönemin Ak Parti Genel Başkan yardımcısının, Büyükşehir Belediye Başkanının, İzmit Belediye başkanının, İzmit kaymakamının, Ak Parti İl başkanının içine girerek, Milli mücadele döneminde askerlerimize dua ettiği o günlerdekisiperlerden şimdilerde eser yok!

YAKIŞMIYOR!

Adrenalin sever doğa grupları, burada gördüğü manzara karşısında hayli dertli ve doğal olarak “Tarihimize böyle mi sahip çıkılıyor” diyor. Konuyu çok uzatıp, farklı yerlere çekme amacında değiliz. Muhatap kimse, yetkililerden buradaki sorunu çözmelerini, o siperlerin, mevzilerinve mesire alanlarının eskisi gibi bakımlı bir hale gelmesini bekliyor, istiyoruz. Hatta öğrencilerin buraya taşınıp Türkiye Cumhuriyeti’nin ne şartlarda kurulduğunu da anlatmalıyız. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. seneyi devriyesinde bu görüntüler kentimize hiç ama hiç yakışmıyor.

Bugün 14:20 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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