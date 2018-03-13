Çaldıkları kamyonet arıza yapınca minibüsle çekerek götürdüler

İzmit Kuruçeşme Yenimahalle Bilgi Sokak adresinde park halinde olan H.Y. isimli şahsa ait 41 LH 848 plakalı yaklaşık 20 bin TL değerindeki kamyonet, 7 Ocak 2018 tarihinde gece saat 02:30 sularında çalındı. Sabah saatlerinde kamyonetini park ettiği yerde bulamayan H.Y. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

İki kişi gözaltına alındı

Görüntülerde, çalınan kamyonetin yanındaki minibüsün plakasını tespit eden ekipler, minibüsün sahibine ulaştı. Minibüs sahibi A.C. (50) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.C. yapılan sorgulamasında kamyoneti çaldıklarını itiraf ederken kamyoneti çalarken yanında A.D. (33) isimli arkadaşının da olduğunu söyledi. Bunun üzerine A.D. isimli şüpheli de İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Her iki şüphelinin de sorgularında suçu diğer arkadaşının üzerine attıklarını söyledikleri öne sürülürken düz kontak yapılarak çalınan kamyonetin kısa bir süre sonra arıza yaptığı ve A.C.’ye ait minibüsle kamyoneti çekerek götürdükleri, yarı yolda ise minibüsün arıza yaptığı ve kamyoneti çalıştırmayı başararak arızalanan minibüsü bu kez de kamyonetle çekerek götürdükleri tespit edildi. Sorgularında kamyoneti park ettikleri yerden çalındığını beliren ve benzer suçlardan kayıtları olan iki şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.