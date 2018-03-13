Büyükşehir, erkek voleybol takımı kuruyor

Halkın hafta sonu salon sporları anlamındabesleneceği çok fazla bir seçeneği yok. Üst liglerde rol model olabilecek takımlarımız olmadığı için şehrin spor kültürü ve spor yaşayışındaki seviye düşüklüğü devam ediyor.

İYİ HABERLER GELEBİLİR

10 yıldan fazla bir süredir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salon takım sporları ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmadı. Çevre illerin takımları kentlerinin markalarını vevizyonlarınıçeşitli sportif organizasyonlarla yüksekte tutarken, ilimiz bu konuda seyirci kalmaya devam ediyor. Ancak önümüzdeki yıl itibari ile güzel haberler gelebilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi erkek voleybolda atılım yapmaya hazırlanıyor.

ÇOK ÖNCEDEN YAPILMALIYDI

Hedef üst liglerde kalıcı, önemli bir kesimi İzmit’in sporcularından oluşan bir takım ile yola çıkmak. Sadece basketbolda 1. Lig, voleybolda da 2. Lig seviyesinde takımları olan Kocaeli, Büyükşehir’in kuracağı erkek voleybol takımı ile üst liglerde şehrimizi temsil etmek için kolları sıvayacak. Böyle bir hamlenin zamanı çoktan gelmişti.