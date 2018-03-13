Elif Çiçek. 11 yaşında ve bu yıl judoya başladı. Bu sporu çok seviyor. İzmit Atatürk Ortaokulu 5-F sınıfı öğrencisi olan küçük judocunun hedefi ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Antrenmanlarına devam eden ve çok sıkı çalışan Elif önümüzdeki yıldan itibaren müsabakalara katılacak.
Bugün 14:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:05 TSİ )
Elif Çiçek tuttuğunu yere seriyor!
İlimiz çok yetenekli bir judocu kazanıyor.
Bugün 14:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz