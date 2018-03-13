Elif Çiçek tuttuğunu yere seriyor!

Elif Çiçek. 11 yaşında ve bu yıl judoya başladı. Bu sporu çok seviyor. İzmit Atatürk Ortaokulu 5-F sınıfı öğrencisi olan küçük judocunun hedefi ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Antrenmanlarına devam eden ve çok sıkı çalışan Elif önümüzdeki yıldan itibaren müsabakalara katılacak.