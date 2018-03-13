Önceki gün 17 Ağustos Stadı’nda 22 derecelik sıcaklıkta gerçekleşen antrenmanda Payas maçında sahaya 11’de çıkan futbolcular saha etrafında yaptıkları hafif tempolu düz koşu ile çalışmayı tamamladı. Diğer grup ise önce bol pasa dayalı oyun ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Futbolcularının Payas yenilgisi nedeni ile moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.
Bugün 14:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Çorum mesaisi sürüyor
Pazar günü Çorum Belediyespor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Kocaelispor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Bugün 14:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz