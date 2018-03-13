Çorum mesaisi sürüyor

Önceki gün 17 Ağustos Stadı’nda 22 derecelik sıcaklıkta gerçekleşen antrenmanda Payas maçında sahaya 11’de çıkan futbolcular saha etrafında yaptıkları hafif tempolu düz koşu ile çalışmayı tamamladı. Diğer grup ise önce bol pasa dayalı oyun ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Futbolcularının Payas yenilgisi nedeni ile moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.