Gündoğdu: Rakibe karşı aldığım bir önemdi

Payas karşısında maça kötü başladık ve çok hata yaptık. Yediğimiz golden sonra toparlanmaya çalıştık ama pas oyununubir türlü sahaya yansıtamadık.Duran toplarda etkili olsak da uzun toplar sonrası çoğalamadık.

TALİHSİZ BİR YENİLGİ OLDU

Net pozisyonlarımız var. 2 direkten dönen top dışında, Mert, Sinan ve İshak ile gole yaklaştık. İlk yarıda Burak Süleyman’ın nizami golü yardımcı hakemin Sinan’a ofsayt bayrağını kaldırması ile sayılmadı. İkinci devre maçı koparmak için elimizden geleni yaptık, olmadı. Talihsiz bir yenilgi aldık.

RAKİBE UYMAMALIYDIK

Ateş hattındaki rakibimiz 1-0’ı yakaladı ve bunu da zaman geçirerek avantaja çevirmeye çalıştılar. Bir teknik direktör olarak kendi futbolcularıma hiçbir zaman böyle bir yön vermedim, vermem de. Tabii ki rakibimizin hocasının da böyle bir şey istediğini sanmıyorum. Bunlar tamamen maç içi psikolojik faktörler. Bizim oyuncularımız rakibe uymamalıydı.

BU SÖYLEMLER DOĞRU DEĞİL

Payas’taki iki futbolcu Muratcan Bölükbaşı ve Mustafa Baydemir benim daha önce çalıştığım, bildiğim oyuncular. İkisi de arkası dönük, vücut teması ile oynamayı biliyor. Onların fiziksel anlamda üstünlük sağlamalarını önlemek için bir tercih yaptım. “Yenen takımı bozdu” söylemleri doğru değil. Bu bir rotasyondur, rakibe karşı alınan taktiksel ve oyuncu anlamında değişikliktir.

ÇORUM’U YENMEK İSTİYORUZ

Zemin ve iklim şartları ile ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Futbolculuğumda da teknik adamlığımda da Bunlara sığınacak birisi olmadım. Her maça olduğu gibi Çorum Belediye maçına da galibiyet için çıkacağız. Puanımızı 35’e çıkarıp kalan haftalarda da toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız.