Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:49 TSİ )

Haydi Kızlar!

13-21 Mart tarihleri arasında İsrail’de düzenlenecek olan Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Dünya şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi bu ülkeye vardı.

Rishor ve Le Zion kentlerinde yapılacak olan dev organizasyonda kızlarımız B grubunda yer alıyor. Rakipler ise ev sahibi İsrail, bir önceki şampiyonanın ikincisi Fransa, Çin ve Tayland olacak. 8 sporcu ve Bay Şampiyon Hasan Alemdar’ın yer aldığı takım Dünya’da derece elde edip alıştırdığı başarıların bir yenisini daha eklemek.

ÜST KAFİLE

Mehmet Dallı – Kafile Başkanı

Abdullah Aslan – Kafile Başkan Yardımcısı

Mustafa Şahinkaya – Dış İlişkiler

Güngör Doğanay –Tercüman

BARBAROS HAYRETTİN OKULU KAFİLESİ

Zeki Kalaç – İdareci

Hasan Alemdar – Antrenör

Yasemin Temizer – Antrenör

SPORCULAR

ErvaKaraovalık

Ece Tekmen

Sevde Yavuz

EralKurakbelli

Sude Yavuz

Selcan Kaplan

Leyla İlter

Helin Ataç

Bugün 14:48 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor mask
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor
Bu maç 41. dakikadan başlayacak mask
Bu maç 41. dakikadan başlayacak
Gündoğdu: Rakibe karşı aldığım bir önemdi mask
Gündoğdu: Rakibe karşı aldığım bir önemdi
Maşukiye mi Yarımca mı? mask
Maşukiye mi Yarımca mı?
Körfez derbisi var! mask
Körfez derbisi var!
Çorum mesaisi sürüyor mask
Çorum mesaisi sürüyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!

GALERİ

Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL