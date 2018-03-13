Haydi Kızlar!

Rishor ve Le Zion kentlerinde yapılacak olan dev organizasyonda kızlarımız B grubunda yer alıyor. Rakipler ise ev sahibi İsrail, bir önceki şampiyonanın ikincisi Fransa, Çin ve Tayland olacak. 8 sporcu ve Bay Şampiyon Hasan Alemdar’ın yer aldığı takım Dünya’da derece elde edip alıştırdığı başarıların bir yenisini daha eklemek.
ÜST KAFİLE
Mehmet Dallı – Kafile Başkanı
Abdullah Aslan – Kafile Başkan Yardımcısı
Mustafa Şahinkaya – Dış İlişkiler
Güngör Doğanay –Tercüman
BARBAROS HAYRETTİN OKULU KAFİLESİ
Zeki Kalaç – İdareci
Hasan Alemdar – Antrenör
Yasemin Temizer – Antrenör
SPORCULAR
ErvaKaraovalık
Ece Tekmen
Sevde Yavuz
EralKurakbelli
Sude Yavuz
Selcan Kaplan
Leyla İlter
Helin Ataç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz