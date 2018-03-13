Haydi Kızlar!

Rishor ve Le Zion kentlerinde yapılacak olan dev organizasyonda kızlarımız B grubunda yer alıyor. Rakipler ise ev sahibi İsrail, bir önceki şampiyonanın ikincisi Fransa, Çin ve Tayland olacak. 8 sporcu ve Bay Şampiyon Hasan Alemdar’ın yer aldığı takım Dünya’da derece elde edip alıştırdığı başarıların bir yenisini daha eklemek.

ÜST KAFİLE

Mehmet Dallı – Kafile Başkanı

Abdullah Aslan – Kafile Başkan Yardımcısı

Mustafa Şahinkaya – Dış İlişkiler

Güngör Doğanay –Tercüman

BARBAROS HAYRETTİN OKULU KAFİLESİ

Zeki Kalaç – İdareci

Hasan Alemdar – Antrenör

Yasemin Temizer – Antrenör

SPORCULAR

ErvaKaraovalık

Ece Tekmen

Sevde Yavuz

EralKurakbelli

Sude Yavuz

Selcan Kaplan

Leyla İlter

Helin Ataç