Maşukiye mi Yarımca mı?

Yarın A, C, F ve G Grubu’na ait 7 maç oynanacak. Günün en merak edilen maçı C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiyespor ile Yarımcaspor arasındaki maç olacak.
PROGRAM
Şirintepe –Üçyol - Avni Kalkavan
Çayırtepe – Yeniyalı Barbaros - Cephanelik
Gültepe- Yeni Kandıra – Kağıtçı
Maşukiye -Yarımca - Derbent
Halıdere-Ulaşlı - Değirmendere
Yazlık-Yalakdere - Kavaklı
Tavşanlı -Darıca - Metin Oktay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz