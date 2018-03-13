Maşukiye mi Yarımca mı?

Yarın A, C, F ve G Grubu’na ait 7 maç oynanacak. Günün en merak edilen maçı C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiyespor ile Yarımcaspor arasındaki maç olacak.

PROGRAM

Şirintepe –Üçyol - Avni Kalkavan

Çayırtepe – Yeniyalı Barbaros - Cephanelik

Gültepe- Yeni Kandıra – Kağıtçı

Maşukiye -Yarımca - Derbent

Halıdere-Ulaşlı - Değirmendere

Yazlık-Yalakdere - Kavaklı

Tavşanlı -Darıca - Metin Oktay