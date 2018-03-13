Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor

İkinci yarıda üst üste yenilgiler alan Başiskele temsilcisi Pazartesi mesaisinde Adapazarıspor’a da 2-0’lık skorla teslim oldu. 6 maçtır mağlup olan Doğantepe 32 puan ile altıncı sırada yer alıyor. Takımın tek hedefi Süper Play-Off’tan gelecek olan takımla yapacağı baraj maçını kazanıp BAL’da kalmak.