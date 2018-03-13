İkinci yarıda üst üste yenilgiler alan Başiskele temsilcisi Pazartesi mesaisinde Adapazarıspor’a da 2-0’lık skorla teslim oldu. 6 maçtır mağlup olan Doğantepe 32 puan ile altıncı sırada yer alıyor. Takımın tek hedefi Süper Play-Off’tan gelecek olan takımla yapacağı baraj maçını kazanıp BAL’da kalmak.
Bugün 14:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta yer alan takımlarımızdan Doğantepespor’da kötü gidişe kimse dur diyemiyor.
Bugün 14:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz