FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve açılan davada tutuksuz yargılanan eski polis memuru Hakan Türkoğlu ve sivil Halil Özen adlı şahıs, bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan ve bylock kullandığı iddia edilen Türkoğlu ile Özen daha önceki celselerde yaptıkları savunmaları tekrar ederek beraatlerini istediler. Sanık ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Hakan Türkoğlu'na silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Halil Özen'e ise etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Mahkeme kararının Yargıtay tarafından kesinleşmesi durumunda iki şahsın cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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FETÖ'den yargılanan 2 kişiye 9 yıl hapis ceası!
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan biri eski polis iki kişiye toplamda 9 yıl hapis cezası verildi.
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