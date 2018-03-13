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Metruk kulübede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir metruk kulübede çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz öğrenilemeyen bir sebepten ötürü metruk kulübede dumanlar yükselmeye başladı. Giderek yoğunlaşan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayı yerine intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların yerini bıraktığı alevlere müdahale etme için çalışma başlattı. Yanan kulübede birinin olabilme ihtimali paniğe neden olurken, alevleri kısa sürede kontrol altına alınan itfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemede içeride kimsenin olmadığını belirledi. Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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