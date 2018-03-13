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Kandıra’da duygu dolu program

Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi, dolu dolu bir program düzenleyerek 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümünü kutladı

Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümünü kutlayarak Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programını düzenledi. Programa Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Programda resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de hediyeler verildi.

KARDEŞLİK VURGUSU YAPTI

Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazma sürecini anlatan öğrencilerin heyecanını paylaşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugünde birlik beraberliğini korumaya devam edecek” dedi. Kardeşlik vurgusunda bulunan Başkan Köken, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin karşılıklı yardımlaşmanın devam edeceğini ifade etti.

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