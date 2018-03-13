Karamürsel’de İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı

Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümü kutlanarak Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programaKaramürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Okul Müdürü Bilal Demir yaptığı açılış konuşmasıyla günün anlam ve önemine değindi. Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından koro ve oratoryo sahnelendi.Programda 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.