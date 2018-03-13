Olay,geçen Pazar günüKartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Parkta oturan7-8 kişilik genç grubu, tanımadıkları bir kişinin saldırısına uğradı. Bu kişi, gruptaki 4 kızı darp edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızlardanNurgül Ö.'nün omzunun kırıldığı tespit edildi, H.N.G. (15), S.Ö. (15) ve A.D.Ç.'ye(17) ise ayakta müdahale edildi. Polis, genç kızlara saldıran kişinin E.A. olduğunu belirledi, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemeceadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.'nın ifadesinde gençlerin parkta uyuşturucu madde kullandığını ve uygunsuz davranışlarda bulunduklarını söylediği iddia edildi.
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Parkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbest
Kartepe'de parkta 4 genç kızı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz