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O kazanın sebebi "Yol hipnozu" olabilir

Çorum'un Osmancık ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen  ve 11 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kazayla ilglii açıklamalarda bulunan Karayolları Yol Güvenliği, Araştırma ve Danışmanlık Proje görevlisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği üyesi Aşır Altınöz, kazanın otobüs sürücüsünün, 'yol hipnozu'’ olma ihtimalinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Trafik kazalarıyla ilgili eğitiminin büyük bölümünü ABD’de aldığını ifade eden ve Karayolları ile Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ne proje hazırlayan Aşır Altınöz, bu görevinin yanı sıra Güvenli Sürücü Eğitimi veren kuruluşlara gönüllü olarak eğitim veriyor. Çorum’un Osmancık ilçesindeki kazayla ilgili olarak da görüşlerini belirten Altınöz, 11 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı otobüsün sürücüsünün 'yol hipnozu' na kapıldığından kaynaklı olduğuna söyledi. Yol hipnozunun sürücünün fiziksel durumuyla alakalı olduğunu söyleyen Altınöz, yola çıkan sürücünün 2,5 saat sonra mutlaka 15-20 dakika esneme, gevşeme hareketleri yapıp dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Aşır Altınöz,4'üncü saatten sonra yol hipnozunun tekrar başlayacağını söyleyerek, ’’Bunu 4,5 saate çıkaramazsınız, eğer bunu yaparsanız, hipnoz zirve yapacaktır’’ dedi.

15 DAKİKA YANINA NE OLUYORSA FARKINDA DEĞİL

Yol hipnozu olan sürücünün 15 dakika içinde önünde, arkasında ve yanında ne oluyorsa hiç birinin farkında olamayacağını, sürücünün gözlerinin açık olduğunu belirten Altınöz, "Siz onun uyumadığını sanarak güvende olduğunuzu sanırsınız ancak o hipnozludur. Sürücü hipnozluysa, hız ile bağlantısı kesilir, ne kadar hızlı gittiğini, öndeki aracın durduğunu veya gittiğini anlayamaz’’ dedi. Aşır Altınöz, Türkiye’de 9 bin duran araca çarpma kazalarının yaşandığını ve çoğunun da yol hipnozundan kaynaklandığını belirterek, bunun eğitimlerle sürücülere iyice anlatılması gerektiğini savundu.

SÜRÜCÜLER BU KONUDA EĞİTİMSİZ

Otobüs sürücülerinin bu konuda eğitimsiz olduğuna da değinen Altınöz, otobüs şirketlerinin de eğitim için yeterli bütçe ayırmadığını söyleyerek diğer sürücülere de bu konuda uyarıda bulundu. Aşır Altınöz, ‘’Emniyet şeridinde durduysanız aracınızı yoldan olabildiğince sağa çekin, polis veya jandarmaya haber verilmesinin ardından aracı terk edin ve güvenli bir yerde bekleyin. Gece soğuk ve yağmurlu ise yoldan tamamen çıkın ve öyle bekleyin, Yol hipnozu olan bir sürücünün mağduru olmayın’’ diye konuştu.

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