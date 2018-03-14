Akşam saatlerinde, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi viyadük altında bulunan bir bank üzerindekiçantayıgören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra inceleme yaptı. Şüpheli bir durum görülmeyince açılan çantadan çocuk kıyafetleri çıktı. Çanta sahibine teslim edilmesi için zabıta ekiplerine teslim edildi.
Bugün 08:55 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 08:56 TSİ )
Unutulan çanta polisi alarma geçirdi
Körfez'de, bank üzerinde unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Çantanın içerisinden çocuk kıyafetleri çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz