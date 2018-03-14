Akşam saatlerinde, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi viyadük altında bulunan bir bank üzerindekiçantayıgören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra inceleme yaptı. Şüpheli bir durum görülmeyince açılan çantadan çocuk kıyafetleri çıktı. Çanta sahibine teslim edilmesi için zabıta ekiplerine teslim edildi.