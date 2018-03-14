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Unutulan çanta polisi alarma geçirdi

Körfez'de, bank üzerinde unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Çantanın içerisinden çocuk kıyafetleri çıktı.

Akşam saatlerinde, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi viyadük altında bulunan bir bank üzerindekiçantayıgören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra inceleme yaptı. Şüpheli bir durum görülmeyince açılan çantadan çocuk kıyafetleri çıktı. Çanta sahibine teslim edilmesi için zabıta ekiplerine teslim edildi.

Bugün 08:55 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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