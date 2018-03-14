Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Mehmet ÜmitKüçükkayaİlçe Binası’nda düzenlediği basın açıklamasında ülke ve kent gündemine dair değerlendirmelerdebulundu.ŞekerFabrikarınınkapatılmak istenmesi, esnafların sorunları ve TBMM’de alınan kararlar ı değerlendirenKüçükkayaMilli İttifak adıyla AK Parti ve MHP’nin kurduğu ittifakın başarılı olamayacağını belirterek, “Sözde milli ittifakın yüzde 50’yi bulması hayaldir. İzmit ve Tük halkı dişini sıksın güzel günleryakında”dedi.

SADECE KAR ZARAR HESABIYLA OLMAZ

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet ÜmitKüçükkayailk olarak kapatılmak istenen şeker fabrikaları ile ilgili olarak,“Ülkeleraz gelişmekte olan pozisyondan gelişmişlik pozisyonuna üretimle çıkar. Cumhuriyet sadece emperyalizme karşı kazanılmış bağımsızlık mücadelesi değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlık mücadelesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında üretim ekonomisine dayalı felsefe genç cumhuriyeti benzerlerinin çok önüne koyup dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi yapmıştır. Demir çelikten uçağa buğdaydan şekere kadar önemli tüm ihtiyaçlar gerçekten milli sermaye ile, oluşturulmuştur. Bunun yanında mirasımız olan Osmanlı’nın, borçları da ödenmiş, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke olarak dünyada yerini almıştır. Tarım ürünleri, tarım ürünlerini işleyen fabrikalar sadecekarzarar hesabı ile kapatılma kararı verilebilecek yerler değildir.

ÜLKEMİZDE BU SIKINTILAR OLMAZ

DünyaAVM’deki betonları yiyerek değil, tarım ürünlerini yiyerek gelişirler ve yaşarlar. Son günlerde zarar ediyor diye şeker fabrikalarının kapatılması çok uluslu,GDO’luürün üreten firmaların önünü açmaktan başka bir işe yaramaz. Bu fabrikalar 2016’da 76 Milyon TL zarar etmiştir. 2016 yılında sarayın, örtülü örtenekten 1 Milyon 600 Bin harcamasını hesaplarsak, sarayın 13 günlük harcaması şeker fabrikasının tüm zararına eşittir ve bu fabrikalarda2 Buçuk Milyon insan ekmek yemektedir. Saray 30’da 1 tasarrufa gitse ülkemizde bu sıkıntılar olmayacaktır” şeklinde konuştu. Daha sonrasında esnaflara bir ayda kesilen yüksek cezalar ile ilgili konuşanKüçükkaya, “EsnaflaraÜlke ekonomisi mevcut hükümetin çok fazla harcama yapması ve üretim ekonomisine dayanmamasından ötürü ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ekonomik veriler göstermektedir ki, Türk halkı acı çekmektedir. Şeker fabrikasında ki isyanın bir kısmını, şu an esnafımız yaşamaktadır. Son bir ayda, esnafımıza kesilen cezalar son bir sene tutarındadır. Neden esnafa son bir ayda bu kadar ceza kesilip esnaf zor duruma düşürülüyor? Yukarıdan para alın baskısı mı var?Zaten nefes alamayan esnafa yetkililer bir kırbaç daha vuruyor?“ ifadelerineyer verdi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ NE OLACAK?

Son olarak TBMM’de seçimler ile ilgili yapılan görüşmeleri değerlendirenKüçükkaya, “Dün gece meclis kameralar kapatıldıktan sonra, aralıksız onlarca saat çalışarak talihsiz bir gece yaşamıştır. Seçim ittifak yasası altında seçim güvenliğini tamamen ortadan kaldıracak yasa teklifi kabul edilmiştir. Bu yasa teklifi ile birlikte referandum oyları meşrulaştırılmaya çalışılmış, oyların ilgili sandığa ait olması teminatı ortadan kaldırılmış, sandık kurulu ve seçmeneler üstünde baskı arttırılmış, seyyarsandık uygulaması ile denetimde güçlük yaratılmış, Siyasi partileri sandık üzerinde denetiminde eşitsizlik olmuş, seçmen listesinin kontrolü zorlaşmış, kayıt dışı seçmen takibi güçleşmiş, kolluk kuvvetlerinin sandık alanlarına girmesi serbestleşmiş, geçersiz oyların takibi zorlaşmış, ittifak oylarının sayım yöntemindeki karışıklıklar ile sayım sürecinde karışıklığın önü açılmıştır. Sözde milli ittifakın yüzde 50’yi bulması hayaldir. İzmit ve Tük halkı dişini sıksın güzel günler yakında” dedi.