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Kocaeli’de elektrikli bisikleti ile ters şeride giren gence otomobil çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektrikli bisikleti ile ters şeride giren 17 yaşındaki gence otomobil çarptı. Kendisine çarpan otomobilin altında metrelerce sürüklenen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sularında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Akbank Kavsağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Emrecan D. isimli genç, elektrikli bisikleti ile yolun ters şeridine girdi. Ters yönde elektrikli bisikleti ile bir süre ilerleyen genç, yeşil ışığın yanması ile karşı yönden gelen araçları fark etti. Karşıdan gelen İ.G. idaresindeki 41 UF 451 plakalı otomobil, duramayarak elektrikli bisikleti ile ters yönde ilerleyen gence çarptı. 17 yaşındaki genç kendisine çapan aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen aracın altında kalan gencin yardımına koştu. Vatandaşların aracı kaldırması ile genç sıkıştığı yerden çıkartıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK!

Daha sonra vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrecan D. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 17 yaşındaki gencin otomobilin altında metrelerce sürüklendiği o anlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yolun bir bölümü kaza sebebiyle kapandı. Çekici yardımı ile araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Bugün 09:04 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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