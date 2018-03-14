Sağlık İşçileri, 8 Mart'ta bayanlara karanfil taktim etti

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kocaeli Şube Yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bayan üyeleri tek tek kurumlarında ziyaret edip karanfil taktim etti. Ziyaretlere Şube Başkanı Ahmet Bulgurcu, Başkan yardımcısı İbrahim Eşgin, Mali Sekreter Yaşar Çeliker, Şube Sekreteri Meral Oğuz katıldı. Kurum ziyaretlerinde kurum müdürlerini de ziyaret eden Kocaeli Sağlık İş Sendikası yönetimi kadroya geçiş süreciyle ilgili istişarelarde bulundu. Gelecek zamanlarda da bir çok etkinlik programı olan Kocaeli Sağlık iş Sendikası yönetimi "Biz çok büyük bir aileyiz , gururluyuz, durmak yok yola devam" sözüyle günü bitirdi.