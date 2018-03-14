Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:12 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:40 TSİ )

Soyacağı evlere uçakla giden hırsız

Adana'da hırsızlıktan 100'den fazla kaydı olan zanlı bir eve girip altın, para, elektronik eşya çaldıktan sonra yakalanırken, zanlının uçakla şehir şehir dolaşıp hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bazı evlerin kapı kilitlerini kıran, bazı evlere de tırmanarak giren zanlı buralardan altın, elektronik eşya, para ve cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Son olarak 100. Yıl Mahallesi'nde girdiği evden altın kolye, 22 ayar bilezik, küpe ve yüzük çalan zanlının yakalanması için harekete geçildi. Polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soygunları gerçekleştiren kişinin İsmail A. (24) olduğu belirlendi.

Hırsız kaçarken düştü

Polisin incelediği bir görüntüde zanlının kapıyı açmak için bir süre elindeki tornavida ve diğer aletlerle uğraştığı ancak açamadığı görüldü. Hırsız kapıyı açamayınca apartmanda bir kişinin ziline basıp kapıyı açtırıp içeri girdiği ortaya çıktı. Zanlının hırsızlık yaptıktan sonra elindeki malzemelerle ayağı takılıp düştüğü ve sonra kalkıp malzemeleri toplayıp tekrar kaçtığı da görüldü.

Uçakla hırsızlık yapmaya gitti

Polis bu tespitlerin ardından zanlının evine yaptığı baskında yakaladı. Gözaltına alınan İsmail A.'nın ayrıca, Adana dışındaki çevre illere de gidip buralardan soygun yaptığı da öğrenildi. Hırsızlıktan 100'den fazla suç kaydı olduğu saptanan hırsızın İstanbul'a uçakla gittiği ardından Kocaeli ve Sakarya'ya araç kiralayıp buradaki evlerden de soygun yaptığı öğrenildi. Emniyette sorgulanan İsmail A. sorgusunda suçlamaları kabul etti. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bugün 09:12 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kalbine ateş ederek hayatına son verdi! mask
Kalbine ateş ederek hayatına son verdi!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Unutulan çanta polisi alarma geçirdi mask
Unutulan çanta polisi alarma geçirdi
3 kızın fotoğrafını çekti, üstüne de dövdü! mask
3 kızın fotoğrafını çekti, üstüne de dövdü!
Parkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbest mask
Parkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbest
Kocaeli Devlet Hastanesinde yangın paniği! mask
Kocaeli Devlet Hastanesinde yangın paniği!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

GALERİ

Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL