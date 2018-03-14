Kartepe mavi-yeşile boyandı

Kartepe ilçesindeki alt geçitler, kent estetiğine uygun kamusal alanları vatandaşların kullanımına sunma hedefiyle yürütülen çalışma kapsamında Kartepe’nin ana renkleri olan yeşil ve mavi kuşaklarla estetik bir görünüme bürünüyor. Kartepe Belediyesi’nin kent estetiğine yönelik çalışmalarına destek veren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı boya ekiplerinin alt geçitlere yönelik bakım çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.

VATANDAŞ DESTEĞİ

Bakım çalışması kapsamında alt geçitlerde boya çalışması yapan ekipler görüntü kirliliği oluşturan duvarları iyileştiriyor. İlçedeki kara ve demiryolundan yayaların geçişini kolaylaştıran alt geçitlerde gerçekleştirilen boya çalışmalarıyla ilgili belediye yetkilileri vatandaşlardan yapılanın korunması anlamında destek beklediğini ifade etti.