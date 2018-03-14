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Stephen Hawking hayatını kaybetti

Albert Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Hawking'in öldüğünü aile sözcüsü açıkladı. Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti. Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

KİTAPLARI 40 DİLE ÇEVRİLDİ

Şu anda Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi. Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.

DAĞDEVİREN'İN HEDEFİ HAWKİNG'İ KONUŞTURMAKTI...

Giyilebilir kalp pili, meme kanserini önleyici elektronik sutyen ve pek çok başarılı ürünün mucidi olan, Körfez'de doğup büyüyen asistan Profesör Canan Dağdeviren'in hedefleri arasında Hawking’î konuşturmak vardı.

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