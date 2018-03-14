Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:05 TSİ )

20 bin 239 yeni memur alınacak

Kamu kurumları 20 bin 239 memur alımı için düğmeye bastı. Alımlarda başı 10 bin kişiyle Polis Akademisi, 7 bin kişiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çekiyor.

Özel sektörün yanı sıra kamu da istihdam için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını yapmaya hazırlanırken, kamu kurumları 20 bin 239 memur istihdamı için süreci başlattı. Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) 10 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 549, Aile Bakanlığı 155, Gümrük Bakanlığı 40 kişi alacak. Ayrıca tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel ataması yapılacak.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

YSK'nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi kadroları için 2 yıllık, mühendislik kadroları için de 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor. POMEM'e başvuru için ise lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı KPSS'lerin birinden 'P3' puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den 'P93' puan türünden en az 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor. Adaylar 23 Mart'a kadar 'pa.edu.tr' internet adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS'den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilecek. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak. Gümrük Bakanlığı; 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, mütercim, kimyager, diyetisyen, teknisyen, tekniker ve mühendis alacak. Alımlar Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Diyarbakır için olacak. KPSS'den 70 puanı olanlar 'gtb.gov.tr' adresinden başvurabilecek.Kaynak: TAKVİM

Bugün 10:03 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç! mask
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç!
Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor mask
Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor
Bankalardan tarihi başlangıç mask
Bankalardan tarihi başlangıç
Zeytinoğlu: Aday olmayı düşünüyorum mask
Zeytinoğlu: Aday olmayı düşünüyorum
Ruhsatsız kahvehaneye mühür! mask
Ruhsatsız kahvehaneye mühür!
Dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz! mask
Dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

GALERİ

Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL