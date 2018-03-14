Kandıra Sapağı'nda kaza!

Alınan bilgi ve iddialara göre, İzmit Kandıra Sapağı mevkii'nde İzmit istikametine doğru gitmekte olan 41FT 460 plakalı Alikahya Halk Otobüsü ile özel bir şirkete ait olan 20 ADD 45 plakalı ticari araç çarpıştı. Ticari araç sürücüsü yüzünden yaralanırken otobüste bulunan vatandaşlar da çarpmanın etkisiyle savruldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdaheleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Diğer yandan ise araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.