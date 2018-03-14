Alınan bilgi ve iddialara göre, İzmit Kandıra Sapağı mevkii'nde İzmit istikametine doğru gitmekte olan 41FT 460 plakalı Alikahya Halk Otobüsü ile özel bir şirkete ait olan 20 ADD 45 plakalı ticari araç çarpıştı. Ticari araç sürücüsü yüzünden yaralanırken otobüste bulunan vatandaşlar da çarpmanın etkisiyle savruldu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdaheleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Diğer yandan ise araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 10:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Kandıra Sapağı'nda kaza!
İzmit Kandıra Sapağı'nda meydana gelen kazada halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda hafif yaralanmalar oldu.
Bugün 10:14 TSİ - Asayiş
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Yorumlar
(1 )
izmitli - kandıra sapağında ki trafik ışıklarını sürekli yakmıyorsunuz ki ! günün her saati trafik ışıkları yanmalı öyle yoğun bir kavşakta...fasılalı yakıp durmayın!!
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