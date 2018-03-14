Bilgi Köprüsü’nün haklı gururu

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, bir kreş, iki anaokulu ve iki üniversiteye hazırlık özel eğitim merkezinden oluşuyor. Her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü kurumda 109 personelden 91’i kadın çalışan. İçlerinde genel koordinatör, okul müdürleri, öğretmen ve yardımcı öğretmenlerin de bulunduğu kadın çalışanlar nedeniyle Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ödüle layık görüldü.

KORKMAZ: ÇOK MUTLUYUZ

Kadın istihdamının özendirilmesi ve iş hayatında kadınlara eşit şartlar sağlanmasını teşvik amacıyla İŞKUR ile İzmit Belediyesi tarafından verilen ödülün kendileri için anlamının büyük olduğunu belirten Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, “2003 yılında faaliyete başladığımız ilk andan itibaren birlikte yol yürümeye başladığımız kadın çalışanlarımızla bugün bu noktaya gelmek, okul sayımızı 1’den 5’e yükselterek bu ödülü almak benim için daha anlamlı oldu” dedi.

KADININ BAŞARAMAYACAĞI İŞ YOKTUR

Korkmaz, toplumsal refah ve kalkınma için kadınların iş hayatına katılmasının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bugün yalnızca eğitimde değil, birçok sektörde kadınların erkeklerin yaptıkları işleri daha başarılı şekilde yerine getirdiğini görüyoruz. Kadına eşit şartlarda çalışma imkanı sunulduktan sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yalnızca İzmit’te 92 binden fazla kadın çalışan olduğunu bilmek sevindirici. Ama bu yetmez. Bilgi Köprüsü olarak kadına eşit şartlarda çalışma ortamı sunmaktan çok mutluyuz. Yeni okulumuz Bilnet Kocaeli Kampüsü’nde de bakış açımız aynı şekilde devam edecektir” dedi.