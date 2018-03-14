Geçtiğimiz dönem Amatör Spor kulüplerinin borç ve sorunlarının çözülmesi için kanun teklifi veren Akar, o dönem AKP Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın buna destek verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: Sayın bakan, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Gençlik ve Spor Bakanı olmadan önce amatör spor kulüplerinin borçlarını çözmek ve onlara yeni gelir kaynakları kazandırmak için birlikte bir kanun teklifi hazırlamıştık, binlerce amatör spor kulübünün yöneticisini ilgilendiren bu durumu çözmek için bir çaba içerisindeydik fakat başarılı olamadık o dönemde, nedeni hep farklı bakanlıklardı. Şimdi siz Gençlik ve Spor Bakanı oldunuz. Torba kanuna bir madde koymuşsunuz, profesyonellerin alt kulüpleri olan amatör kulüplere hizmet eden bir maddeyi getirmişsiniz, bağımsız amatör spor kulüplerine hiçbir katkısı olmayacak bir madde. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum, 2017 yılında tescilli amatör spor kulübü sayısı nedir? Bu kulüplerin devlete olan vergi borçları ne kadardır? Kaç kulübe yardım ettiniz ve yardım tutarı ne kadardır?"

ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sitem ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Amatör Spor kulüpleri için Maliye Bakanı ile de görüştüğünü belirterek bu konuda bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Bakan Osman Aşkın Bak şunları söyledi: Şu anda özellikle gençlik ve spor kulüplerinin borçlarıyla ilgili bir konuyu gündeme getirdi Sayın Haydar Akar. Bu borçlarla ilgili biz, Maliye Bakanımız da yanımda, Sizin bahsettiğiniz, geçtiğimiz dönemde de gündeme getirdiğimiz, üzerinde çalıştığımız konu hakkında, Sayın Bakan da yanımda… Sayın Bakanımızla bu konuyu görüşüyoruz. Özellikle bunu spor yasası içerisinde çözmeyi planlıyoruz. Ben de amatörlerin içerisinden gelen biriyim. Buralarda yöneticilik yapan arkadaşlarımızın vergilerden, SSK'den dolayı bazı problemleri var, bunları çözmek için Sayın Bakanımızla da istişare ediyoruz. Tabii, amatör sporun yayılması için, onlara destek olmak için önemli. Biz bu noktada beraber çalışıyoruz, çözüm getireceğiz, merak etmeyin" dedi. Akar, konun takipçisi olacağını belirterek Bakan Bak’dan bu dönem içinde sorunun çözülmesini istedi.