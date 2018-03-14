Evden ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

Olay Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ş.B'ye ait eve giren şüpheliler yaklaşık 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Polis M.Ç, S.Ş ve U.D polisin takibi sonucu yakalarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.