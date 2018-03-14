Olay Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ş.B'ye ait eve giren şüpheliler yaklaşık 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Polis M.Ç, S.Ş ve U.D polisin takibi sonucu yakalarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Evden ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı
Gebze'de girdikleri bir evden yaklaşık 5 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz