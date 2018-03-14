Odaların seçim tarihleri belli oldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak ilimizde faaliyet gösteren 4 oda da kongre tarihleri belirlendi. Normalde gectiğimiz Kasım ayında yapılması planlanan ve daha sonra 6 ay ertelenen oda seçimleri Nisan ayında tamamlanacak. Kocaeli Sanayi Odası ise 2 Nisan Pazartesi günü, Kocaeli Ticaret Odası net olmamakla birlikte 3 Nisan Salı günü kongre yapacak. Gebze Ticaret Odası ise 4 Nisan Çarşamba günü, Körfez Ticaret Odası ise 5 Nisan Perşembe günü, sandık başına gidecek.

KSO 2 NİSAN

İki dönemdir KSO başkanlığını yürüten Ayhan Zeytinoğlu, üçüncü dönem için aday oldu. Tek gruplu yapılacak seçimlerde 2 bin 235 üye 34 meslek komitesinde 68 meclis üyesi seçecek.

KOTO 3 NİSAN

Necmi Bulut’un başkanlığını yaptığı Kocaeli Ticaret Odasında iki liste çarpışacak. Necmi Bulut’un listesine karşı Erdoğan Yılmaz’ın listesi yarışacak. 14 bin üyesi olan KOTO’da 22 meslek komitesinden 65 meclis üyesi seçilecek.

GTO 4 NİSAN

İki dönemdir Nail Çiler’in başkanlığını yaptığı Gebze Ticaret Odası’nda, Çiler, 3’üncü dönem için güvenoyuna talip olacak. Tek grupla seçimini yapacak olan GTO’nun 16 bin üyesi bulunuyor. GTO’da 25 komitede 72 meclis üyesi seçilecek.

KTO 5 NİSAN

Ara dönemde başkan seçilen Sibel Moralı’nın yeniden aday olmadığı KTO’da iki liste çarpışacak. Recep Öztürk ve Erdoğan Bozkurt’un yarışacağı Körfez seçimlerinde 2 bin 440 üye 15 komute de 33 meclis üyesi seçecek.