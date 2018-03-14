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Gölcük Tersanesi personel alacak!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Gölcük Tersane Komutanlığında görevlendirilmek üzere 16 personel alınacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Gölcük Tersane Komutanlığında görevlendirilmek üzere 16 personel alınacak. Bugün başlayan başvurular 23 Mart 2018 tarihinde sona erecek. Açıklanan ilanda lise mezunu ve KPSS girmiş adaylar başvuru yapabilecek. Başvurular iş kurumuna şahsen veya internet üzerinde yapılabilecek.

Genel alan temizlik işçisi: 4 kişi için ilkokul lise mezunu ve talebe müracaat tarihinde 18 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almış olmak.

Bahçıvan: 1 kişi için lise mezunu ve MEB onaylı ustalık belgesi olanlar başvuru yapabilir.

Sıhhi tesisatçı: 1 kişi lise mezunu olması ve usta sertifikası olması gerekmektedir.

Aşçı: 2 kişi için lise ve dengi okul mezunu olunması gerekmektedir. Aşçılık mesleğinde ustalık belgesi olması gerekmektedir.

Elektronik teknisyeni: 6 kişi için lise mezunu olan adaylar başvuru yapılabilir.

Ölçüm aletleri teknisyeni: 2 kişi için lise ilgili bölüm mezun olmaları gerekmekte.

Bugün 11:22 TSİ - Ekonomi

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