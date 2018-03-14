İYİ Parti İl Başkanı Kaman: Adil Gülez beni tehdit etti

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kongre sonucunda tek aday olarak girdiği kongrede seçilmiş başkan olan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Kaman adliye önünde yaptığı açıklamalarda resmen seçilmiş ilk yönetim kurulu olduklarını ifade ederken kongrede yaşanan gerginliğe de değindi. Kaman, "Adil Gülez beni kongreden önce tehdit etti" dedi.

BU BİR BAYRAK YARIŞIDI

Kaman yaptığı açıklamada, "Kongremiz sırasında bazı tatsız görülebilecek olaylar yaşanmıştır. Şundan emin olabilirsiniz ki İYİ Partimiz yüreği Türkiye aşkı ile çarpan vatan evlatlarının yuvasıdır. Yaşanan tüm bu tatsızlıklar bir koltuk veya menfaat çatışmasının değil milletimize daha iyi hizmet etme yarışının sonucudur. Partimizde görev almak bir bayrak yarışıdır. Tüm üyelerimiz partimizin bütün kurullarında başarı ve heyecan ile hizmet etmeye ve çalışmaya devam edecektir. Büyük hedefimiz büyük Türk milletinin yeniden iktidara gelmesini sağlamak ve genel başkanımız Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmaktır" ifadelerinde bulundu.

7 GÜN 24 SAAT ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ

Konuşmalarına devam eden Kaman, "Bu amaçla tüm üyelerimiz ile birlikte il ve ilçe yönetimlerimiz 7 gün 24 saat sokakta ve Kocaelililerin yanında olacak. Onların dertleri ile dertleneceki onlar ile üzülecek, onlar ile sevinecektir. Ta ki Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur ve selametini sağlayıncaya kadar. Bu vesile ile halen Afrin bölgesinde ve ülkemizin her köşesinde canla başla terörle mücadele eden aziz evlatlarımıza selamet, gazilerimize sağlık ve sıhhat, şehitlerimizin yakınlarına da baş sağlığı dileriz. Vatan sizden minnettardır. Hakkınızı helal edin. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu.

ADİL GÜLEZ TEHDİT ETTİ

Kendisine sorulan soru üzerine kongrede yaşanan gerilimin başrolü olan Adil Gülez ile ilgili soruya İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, "Bu bir bayrak yarışıdır. Ben kongreden önce yönetim dahil olmayacak arkadaşları tek tek aradım. Bilgilendirmeler yaptım. Fakat Adil Gülez'i aradığımda bana sert sözler söyleyip ısrarla yönetime girmek istediğini ifade etmiştir. Ayrıca tehditlerde bulunup beni kongre salonuna sokmayacağını belirtmiştir. Kongre günüde kendisi benim kolumu tutması sonucu bir karmaşa yaşandı olay bundan ibarettir" dedi.