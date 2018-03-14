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MTAL’da ayın öğrencileri ödüllendirildi

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Ayın Öğrencileri” program,  Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.  Programda 9 öğrenci onur belgesi aldı.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Ayın Öğrencileri” programı Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Okulunda yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Moralı’nın yanı sıra İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Bütün,İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Halil Atay, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yer aldı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yönetimi tarafından başlatılan, öğrencileri başarı için motive etmeye odaklı ‘Ayın Öğrencileri’ Şubat ayının başarılı öğrencilerine ödülleri verildi. İzmit MTAL Okul yönetimi ile Okul Onur Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 8 bölümün 9 başarılı öğrencisine belgeleri takdim edildi.Öğrencilere onur belgesinin yanı sıra çeşitli hediyeler de takdim edildi.

TARİH KORİDORU YAPACAĞIZ

Programda konuşan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş, “Güzel bir gün, güzel bir organizasyon. Bir davranış desteklenmezse, doğru davranış olarak kabul edilmezse bu söner. Bilim adamları böyle diyor. Biz diyoruz ki biz doğru davranışları destekleyelim. Bunun için geçtiğimiz yıl eylül ayından beri ayın öğrencileri programı gerçekleştiriyoruz. 8 alanımızda örgün olarak yaklaşık 2 bin 700’e yakın öğrencimiz var. Kocaeli’nin en büyük okuluyuz. 73 yıllık bir ulu çınarız. Seçilen öğrencilerimizi alkışlatalım istedik.Bölümlerin giriş tabelasına da fotoğraflarını koyuyoruz. Amacımız bu doğru davranışlara teşvik etmektir. Öğrencilerimizin velilerine şükranlarımı iletiyorum. Ne özel ki böyle öğrenciler yetiştirdiniz. Bundan bizler de gurur duyuyoruz. Bu onur belgesini almak yetmiyor, bunu devam ettirmek önemli. Örnekliğinizi devam ettirin” şeklinde konuştu. Aktaş, bu yıl sonuna doğru bazı mezunların CV’lerinin bulunduğu bir tarih koridoru yapmak istediklerini ifade etti.

ALGIYI KIRMAK BİZE DÜŞÜYOR

Müdür Mehmet Aktaş’ın ardından söz alan Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, “Bu okulun mezunu olmaktan her zaman gurur duydum. Çocuklarımıza verdiğimiz terbiye, eğitim çok önemli bir unsur. Ben 1989 yılında elektrik bölümü mezunuyum. Biz her anlamda kaliteli bir eğitim aldık. Sepetimizi çok iyi doldurmuştuk. Buradaki eğitimi çok iyi özümsemek gerekiyor. Herkes üniversite okumak zorunda da değil.Sanayinin sizlere ihtiyacı var. Kaliteli üretim için kaliteli personel gerekiyor. Buradan çıktığınızda işsiz kalma gibi bir durum yaşamayacaksınız belki de.Meslek liselerinin halk arasındaki algısını kırmak bizlere düşüyor. Bu algıyı kırmak için bize verilen bilgilere dört elle sarılmalıyız” diye konuştu.

SEKTÖRÜN SİZLERE İHTİYACI VAR

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’nın ardından konuşan Prof. Dr. Erhan Bütün , “Sektörde meslek lisesi öğrencilerine ihtiyaç var. Bir okulu değerli kılan öğrencileri ve mezunlarıdır. Ben elimden gelen bir şey olursa yapmaktan mutluluk duyarım. Türkiye Cumhuriyeti’nin havacılık yönünde yaptığı girişimlere dikkat edin. Uber firması NASA ile bir anlaşma yaptı. 2020 yılında ilk hava taksi New York’ta başlayacak. Gelecek ile ilgili plan yapıyorsanız havacılığı da lütfen düşünün” dedi.

SANAT OKULUNDA OKUMAK BİR AYRICALIKTIR

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Halil Atay, “1982 yılında mezun oldum.Aileler çocuklarımızın yanında olduğu için bu çocuklarımız başarılı. Sanat okulunda okumak bir ayrıcalıktır. Bir çok önemli isim okulumuzdan mezun. Kendilerinizi yetiştirin arkadaşlar” değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ONUR BELGESİ ALAN AYIN ÖĞRENCİLERİ

İbrahim Aşık, Emre Karagöz, Şeymanur İnce, Hakan Özkaya, Yunus Emre Akyol, Gökhan Şirin, Göktan Tuna, Rümeysa Bezir,Sude Albeni.

Bugün 11:47 TSİ - Eğitim

Muhabir Ahmet Hazer

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