Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:51 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:52 TSİ )

CHP'li başkan Değer, toplantıyı yine terk etti

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri AKP’li Necmi Özen, "Yaşasın kadınlar, kadınlar yaşasın" pankartının ‘photoshop’ yöntemiyle "Kadına özgürlük, sevişiriz, cenabet gezeriz Tayyip sana ne, yaşasın laiklik" şeklinde değiştirilmiş hâlini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bu paylaşım üzerine CHP’lilerin ve kadınların büyük tepkisini çeken hakkında soruşturma açılan Özen’in Büyükşehir Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısına katılmasına tepki göstermeye devam eden CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer bugün gerçekleşen toplantıyı da terk etti.

BU VURDUMDUYMAZLIK BİRAN ÖNCE DÜZELTİLMELİ

Büyükşehir Belediyesinin haftalık olağan encümen toplantısını geçtiğimiz hafta olduğu gibi terk eden CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer, “Her hafta Çarşamba günü saat 10.30 da Büyükşehir’de gerçekleşen encümen toplantısına verdiğimiz tepkilere rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranarak halen Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen katılmaya devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında gerçekleşen toplantıda Özen’in bu toplantılara katılmaması gerektiğini belirtmeme rağmen, uyarım dikkate yine alınmadı. Ben de bu kişinin katıldığı bütün toplantıları protesto edeceğimi belirterek toplantıyı terk ettim “ dedi. Özen’in bu toplantılara ısrarla katılmasına izin verilmesine anlam veremediğini dile getiren Değer, “Böyle bir mantığı, zorlamayı anlamamak mümkün değil. Bu kişi hakkında hala yasal idari bir işlem yapılamamsı da bizim haklı olduğumuzu gösterir. Bu vurdum duymazlığın, hukuk dışı davranışın biran önce düzeltilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU’NU GÖREVE DAVET ETTİ

Konuyla alakalı konuşan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Necmi Özen’in cezai soruşturması devam ediyor. Bizlerde konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve CHP Kıocaeli Örgütü olarak Necmi Özen’in katıldığı tüm toplantıları protesto etmeye devam edeceğiz. Bir hukuk adamının bu şekilde kadın düşmanlığına meyil veren anlayışı doğru bulmuyoruz. Bu kadın düşmanına gerekli cezanın verilmesi için mücadelemize devam ediyoruz. Biz bu konunun peşini bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nu bu konuda duyarlı olmaya ve göreve davet ediyorum” dedi. Sarıbay konuyla ilgili olarak CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer ile birlikte yarın (15 Mart 2018 Perşembe günü) ilş binasında geniş açıklama yapacaklarını belirtti.

Bugün 11:51 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Akar'ın sorusuna bakan cevap veremedi! mask
Akar'ın sorusuna bakan cevap veremedi!
CHP'li başkan Değer, toplantıyı yine terk etti mask
CHP'li başkan Değer, toplantıyı yine terk etti
İşte Serdar Kaman'ın yönetimi! mask
İşte Serdar Kaman'ın yönetimi!
İYİ Partililer fabrika önünde nöbet tutacak! mask
İYİ Partililer fabrika önünde nöbet tutacak!
Ünlü: Onların hallerine çok acıyoruz mask
Ünlü: Onların hallerine çok acıyoruz
İYİ Parti kongresinde gerginlik! mask
İYİ Parti kongresinde gerginlik!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

GALERİ

Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL