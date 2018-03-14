CHP'li başkan Değer, toplantıyı yine terk etti

Bu paylaşım üzerine CHP’lilerin ve kadınların büyük tepkisini çeken hakkında soruşturma açılan Özen’in Büyükşehir Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısına katılmasına tepki göstermeye devam eden CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer bugün gerçekleşen toplantıyı da terk etti.

BU VURDUMDUYMAZLIK BİRAN ÖNCE DÜZELTİLMELİ

Büyükşehir Belediyesinin haftalık olağan encümen toplantısını geçtiğimiz hafta olduğu gibi terk eden CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer, “Her hafta Çarşamba günü saat 10.30 da Büyükşehir’de gerçekleşen encümen toplantısına verdiğimiz tepkilere rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranarak halen Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen katılmaya devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında gerçekleşen toplantıda Özen’in bu toplantılara katılmaması gerektiğini belirtmeme rağmen, uyarım dikkate yine alınmadı. Ben de bu kişinin katıldığı bütün toplantıları protesto edeceğimi belirterek toplantıyı terk ettim “ dedi. Özen’in bu toplantılara ısrarla katılmasına izin verilmesine anlam veremediğini dile getiren Değer, “Böyle bir mantığı, zorlamayı anlamamak mümkün değil. Bu kişi hakkında hala yasal idari bir işlem yapılamamsı da bizim haklı olduğumuzu gösterir. Bu vurdum duymazlığın, hukuk dışı davranışın biran önce düzeltilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU’NU GÖREVE DAVET ETTİ

Konuyla alakalı konuşan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Necmi Özen’in cezai soruşturması devam ediyor. Bizlerde konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve CHP Kıocaeli Örgütü olarak Necmi Özen’in katıldığı tüm toplantıları protesto etmeye devam edeceğiz. Bir hukuk adamının bu şekilde kadın düşmanlığına meyil veren anlayışı doğru bulmuyoruz. Bu kadın düşmanına gerekli cezanın verilmesi için mücadelemize devam ediyoruz. Biz bu konunun peşini bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nu bu konuda duyarlı olmaya ve göreve davet ediyorum” dedi. Sarıbay konuyla ilgili olarak CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer ile birlikte yarın (15 Mart 2018 Perşembe günü) ilş binasında geniş açıklama yapacaklarını belirtti.