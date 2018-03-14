Derince Yavuz Sultan Mahallesi Rezzan Sokak adresinde bulunan boş bir arsada 10 Mart günü akşam saatlerinde K.Ş.A. (28) isimli şahıs tek başına alkol aldığı esnada yanına tanımadığı 4 kişi geldi. İddiaya göre bir müddet bu 4 kişiyle birlikte alkol alan K.Ş.A., kendisinin darp edildikten sonra cep telefonu ve üzerinde bulunan bin 500 TL paranın gasp edildiğini belirterek polise şikayette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri üçü kardeş olan F.Y.Y. (27), F.Y. (26), O.Y. (18) ve E.B. (18) isimli şüphelileri Körfez Güney Mahallesi Aksu Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamayı kabul etmediklerini söyledikleri öne sürülürken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Bugün 12:03 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
Birlikte alkol aldıkları genci dövüp, para ve telefonunu gasp ettiler
İzmit'te birlikte alkol aldıkları K.Ş.A.'yı (28) dövüp, üzerindeki parasını ve cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
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Bugün 12:03 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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