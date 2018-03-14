Kendisinden bir süredir haber alınamayan Körfezli Songül Taşçı’dan (14) iyi haber geldi. Dün saat 16.00 sularında evden arkadaşlarına gittiğini söyleyerek çıkan Taşçı, bir daha eve geri dönmemişti. Bunun üzerine endişeli aile hemen polis ekiplerine gitmişti. Endişeli bekleyiş mutlu sonla bitti. Körfez 95 Evler'de bulunan genç kız emniyette alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.
Bugün 12:09 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:45 TSİ )
14 yaşındaki Songül'den iyi haber!
14 yaşındaki Songül Taşçı’dan iyi haber geldi.
Bugün 12:09 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz