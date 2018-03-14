14 yaşındaki Songül'den iyi haber!

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Körfezli Songül Taşçı’dan (14) iyi haber geldi. Dün saat 16.00 sularında evden arkadaşlarına gittiğini söyleyerek çıkan Taşçı, bir daha eve geri dönmemişti. Bunun üzerine endişeli aile hemen polis ekiplerine gitmişti. Endişeli bekleyiş mutlu sonla bitti. Körfez 95 Evler'de bulunan genç kız emniyette alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.