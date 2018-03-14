17 yılda nüfusumuz %56 arttı

Sanayi ve liman kenti olarak adından söz ettiren Kocaeli'nin 2000 yılında 1 milyon 192 bin kişi olan nüfusu, 17 yılda yüzde 56 artarak 1 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Geçen yıl nüfusu en hızlı artan ikinci büyükşehir olan Kocaeli, aynı zamanda İstanbul'dan sonra en fazla kişi başı milli gelire sahip il konumunda bulunuyor. AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentin 2000 yılında 1 milyon 192 bin olan nüfusu, aradan geçen 17 yıllık süreçte yüzde 56 artarak 2017'de 1 milyon 883 bin olarak kayıtlara geçti.

En fazla büyüyen 2. büyükşehir

Geçen yıl ülke ortalamasının iki katını aşan binde 28,3'lük yıllık nüfus artış hızıyla Tekirdağ'ın ardından en fazla büyüyen ikinci büyükşehir olan kent, kilometrekareye düşen 521 kişiyle nüfus yoğunluğunun da en yüksek hesaplandığı ikinci il oldu. Özellikle 2008-2017 döneminde farklı illerden yılda ortalama 20 bin göç alması ve artan doğumlar, kentin büyümesini hızlandıran unsurlar olarak öne çıkıyor. TÜİK projeksiyonlara göre, ülke nüfusunun 2017-2025 döneminde yüzde 10 artış göstermesi, artışın Kocaeli'de ise yüzde 24'ü bulması bekleniyor. Böylece, şu anda ülkenin en kalabalık 10'uncu ili olan Kocaeli'nin, 2025 yılında 2 milyon 332 bin 373 kişiye ulaşacak nüfusuyla 8'inci sıraya yükseleceği tahmin ediliyor.

Nüfus her yıl ortalama 50 bin civarında artıyor

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kent nüfusunun her yıl ortalama 50 bin kişi arttığını söyledi. Kocaeli'de, Türkiye ortalamasının iki katı nüfus artışının söz konusu olduğuna işaret eden Aksoy, "Kent nüfusu 2017'de binde 28'lik artış hızıyla 1 milyon 883 bine ulaştı. Bir önceki yıla göre 52 bin civarında nüfus artışımız söz konusu. Bu, Kocaeli'nin yaşanabilir bir kent olmasının yanı sıra ekonomisinin ve sanayisinin gelişmekte olmasının ortaya çıkardığı bir sonuç." dedi. Aksoy, Kocaeli'de biri kuruluş aşamasında 14 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu, buralarda istihdam edilenlerin sayısının ise 107 bin civarında olduğunu ifade etti. Kentte son 6 ayda yaklaşık 5 bin civarında ek istihdam yaratıldığına dikkati çeken Aksoy, "Kocaeli'deki istihdamı sadece organize sanayi bölgelerinden ibaret görmek çok doğru değil. Bu anlamda organize sanayi bölgeleri dışında da istihdama katkı sağlayan çok sayıda işletme mevcut." diye konuştu.

Bölgenin cazibe merkezi olan kentin nüfusundaki artışın devam edeceğini dile getiren Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Bütün çalışmalarımızı bu nüfus artışını göz önüne alarak sürdürüyoruz. Özellikle sağlık ve ulaşım alanında büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Bin 100 yataklı şehir hastanesinin inşaatı devam ediyor. O da tamamlandığında Kocaeli'nin sağlık alanında çok daha iyi bir konuma geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan, trafiği rahatlatma adına başlatılan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 2018 sonu itibarıyla belirli bölümlerinin tamamlanması öngörülmekte. Şu anda büyük bir çalışma Kocaeli il sınırları içinde devam etmektedir. Osmangazi Köprüsü de İzmit Körfezi'nin geçişi noktasında çok önemli katkılar sunmuş ve trafiği rahatlatan bir konuma taşımıştır. Kentin ulaşım altyapısının geliştirilmesi noktasındaki çalışmalar Türkiye'nin 2023 vizyonunun ortaya çıkmasına katkı sağlayacak şekilde sürdürülüyor."