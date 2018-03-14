Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren, Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi, mesleki kursların yanı sıra gençlerin spora olan ilgisini de değerlendiriyor. Bu kapsamda Beyaz Kalplerde eğitim gören Beril Özçakır ve Enes Ali Bayram sabah sporunda tanıştıkları halterde kendilerini geliştirerek profesyonelliğe adım attılar. İki öğrenci 12 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılacak.
Bugün 13:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Halterle tanıştılar zirveye gidiyorlar
Beyaz Kalpler öğrencileri Beril Özçakır ve Enes Ali Bayram, halterle tanıştık sonra kendilerini geliştirerek Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonasına katılacak.
Bugün 13:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz