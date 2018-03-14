Halterle tanıştılar zirveye gidiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren, Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi, mesleki kursların yanı sıra gençlerin spora olan ilgisini de değerlendiriyor. Bu kapsamda Beyaz Kalplerde eğitim gören Beril Özçakır ve Enes Ali Bayram sabah sporunda tanıştıkları halterde kendilerini geliştirerek profesyonelliğe adım attılar. İki öğrenci 12 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılacak.