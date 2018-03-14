Amatör futbol Arapsaçı gibi

Programa bakmadan maça gitmeyin!.. İşte açıklama… 18.03.2018 Pazar günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Taşköprü Birlik Spor-İlimtepe G.B.Spor U-13 Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 10.30 da oynanacak. Aynı gün Körfez Esentepe Stadı’nda saat 13.30’da oynanması gereken Körfez İlçesi Birlik Spor - Çamlıtepe Spor U-13 Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 12.00’de oynanacak. Körfez Esentepe Stadı’nda ise saat 15.00’te oynanması gereken Körfez G.B. Spor - Harb-iş Spor U-15 Play Off Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 16.30’da oynanacak. Esentepe’de saat 17.00’de oynanması gereken Çamlıtepe Spor - Kirazlıyalı Spor 2.Küme U-19 Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 18.30 da oynanacak. Aynı statta saat 19.00’da oynanması gereken Taşköprü Birlik Spor - Körfez Esenspor 2.Küme U-19 Futbol müsabakası ise 19.03.2018 Pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak. Ve yine Pazar günü Metin Oktay Stadı’nda oynanacak olan Tavşanlı Spor - Genç Kale Spor 2.Küme Futbol müsabakasının saati yanlışlıkla 15.00 olarak yazılmıştır. Müsabaka 19.00’da oynanacaktır…