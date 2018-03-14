Programa bakmadan maça gitmeyin!.. İşte açıklama… 18.03.2018 Pazar günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Taşköprü Birlik Spor-İlimtepe G.B.Spor U-13 Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 10.30 da oynanacak. Aynı gün Körfez Esentepe Stadı’nda saat 13.30’da oynanması gereken Körfez İlçesi Birlik Spor - Çamlıtepe Spor U-13 Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 12.00’de oynanacak. Körfez Esentepe Stadı’nda ise saat 15.00’te oynanması gereken Körfez G.B. Spor - Harb-iş Spor U-15 Play Off Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 16.30’da oynanacak. Esentepe’de saat 17.00’de oynanması gereken Çamlıtepe Spor - Kirazlıyalı Spor 2.Küme U-19 Futbol müsabakası aynı gün aynı yerde saat 18.30 da oynanacak. Aynı statta saat 19.00’da oynanması gereken Taşköprü Birlik Spor - Körfez Esenspor 2.Küme U-19 Futbol müsabakası ise 19.03.2018 Pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak. Ve yine Pazar günü Metin Oktay Stadı’nda oynanacak olan Tavşanlı Spor - Genç Kale Spor 2.Küme Futbol müsabakasının saati yanlışlıkla 15.00 olarak yazılmıştır. Müsabaka 19.00’da oynanacaktır…
Bugün 13:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:26 TSİ )
Amatör futbol Arapsaçı gibi
Pazar günü oynanacak U-13, U-15,U-19 ve 2.küme maçlarının saatleri ve yerlerinde değişiklik yapıldı.
Bugün 13:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz