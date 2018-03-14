Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:26 TSİ )

K.Mürsel 100. Yıl’ın buz pateni keyfi!

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarılı öğrencilerini okulun rehber öğretmeni Ali Yeşiltepe eşliğinde, Gölcük’te bulunan Buz Pateni Pisti’ne gidiyor.

Buz Pateni antrenörünün verdiği eğitim sonrasında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri buz üstünde keyifli anlar yaşıyor. 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü; Zeki Bayram “Öğrencilerimize yalnızca mesleki ve akademik eğitim vermekle yetinmiyor, yanı sıra; sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel bir bilinç, bir ufuk kazandırmayı öncelikli eğitim hedeflerimiz arasında görüyor ve yıl içi etkinlikleri, çalışmaları da bu minval üzere planlıyoruz” dedi.

Bugün 13:24 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var mask
2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var
MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1 mask
MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1
Amatör futbol Arapsaçı gibi mask
Amatör futbol Arapsaçı gibi
Maşukiye mi Yarımca mı? mask
Maşukiye mi Yarımca mı?
KASKF tarih yazıyor mask
KASKF tarih yazıyor
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor mask
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

GALERİ

Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL