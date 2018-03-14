K.Mürsel 100. Yıl’ın buz pateni keyfi!

Buz Pateni antrenörünün verdiği eğitim sonrasında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri buz üstünde keyifli anlar yaşıyor. 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü; Zeki Bayram “Öğrencilerimize yalnızca mesleki ve akademik eğitim vermekle yetinmiyor, yanı sıra; sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel bir bilinç, bir ufuk kazandırmayı öncelikli eğitim hedeflerimiz arasında görüyor ve yıl içi etkinlikleri, çalışmaları da bu minval üzere planlıyoruz” dedi.