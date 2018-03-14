Buz Pateni antrenörünün verdiği eğitim sonrasında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri buz üstünde keyifli anlar yaşıyor. 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü; Zeki Bayram “Öğrencilerimize yalnızca mesleki ve akademik eğitim vermekle yetinmiyor, yanı sıra; sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel bir bilinç, bir ufuk kazandırmayı öncelikli eğitim hedeflerimiz arasında görüyor ve yıl içi etkinlikleri, çalışmaları da bu minval üzere planlıyoruz” dedi.
Bugün 13:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:26 TSİ )
K.Mürsel 100. Yıl’ın buz pateni keyfi!
Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarılı öğrencilerini okulun rehber öğretmeni Ali Yeşiltepe eşliğinde, Gölcük’te bulunan Buz Pateni Pisti’ne gidiyor.
Bugün 13:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz