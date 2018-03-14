Halı sipariş etti kargodan çıkanla büyük bir şok yaşadı!

Televizyonlarda çıkan reklamlara aldanan Kandıra’nın tanınmış simalarından PTT’den emekli Ramazan Canlı, TV'de gördüğü ve çok beğendiği 3 adet halı örtüsü siparişi verdi. Kargo ellerine ulaşınca büyük bir şok yaşayan Canlı, sipariş ettikleri halı örtüsü ile alakası olmayan bez parçaları ile karşılaştı. Canlı, hemen ilgili firmayı arayarak ürünlerinde hata olduğunu ifade etmek istedi ancak karşısında muhatap bulamadı. Faturada telefon numaraları kısmının karalandığını fark eden ve öncesinde ulaştıkları telefon numaralarına ulaşamayan Canlı ailesi, mağduriyetinin giderilmesi için tüketici haklarına başvurdu.