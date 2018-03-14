Televizyonlarda çıkan reklamlara aldanan Kandıra’nın tanınmış simalarından PTT’den emekli Ramazan Canlı, TV'de gördüğü ve çok beğendiği 3 adet halı örtüsü siparişi verdi. Kargo ellerine ulaşınca büyük bir şok yaşayan Canlı, sipariş ettikleri halı örtüsü ile alakası olmayan bez parçaları ile karşılaştı. Canlı, hemen ilgili firmayı arayarak ürünlerinde hata olduğunu ifade etmek istedi ancak karşısında muhatap bulamadı. Faturada telefon numaraları kısmının karalandığını fark eden ve öncesinde ulaştıkları telefon numaralarına ulaşamayan Canlı ailesi, mağduriyetinin giderilmesi için tüketici haklarına başvurdu.
Bugün 13:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Halı sipariş etti kargodan çıkanla büyük bir şok yaşadı!
Kandıra'nın sevilen isimlerinden Ramazan Canlı, televizyonda gördüğü halıyı çok beğenerek sipariş etti. Ellerine ulaşan kargoyu açan Canlı, büyük bir şok yaşadı. Kendilerine halıdan ziyade bez parçaları gönderilmişti...
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 13:28 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz