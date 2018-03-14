Türk Tabipler Birliğinden ‘Türk’ ibaresinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz

14 Mart Tıp Haftası nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Tabipler Birliği Tabip Odası Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda tören düzenledi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, KOÜ Tıp Fakültesi Baş Hekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Tabipler Odası Başkanı Aynur Karadenizli, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Tabipler Odası Başkanı Aynur Karadenizli, “Türk Tabipler Birliği’nden ‘Türk’ ibaresinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. “Türk” ibaresine sahip çıkacağız, bu konunun tartışmaya dahi açılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Türk ifadesi ulusal birlik ve beraberliğimizin gücüdür

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli “Türk Tabipler Birliği’nin önünde yer alan Türk ifadesi ulusal birlik ve beraberliğimizin gücüdür. Bunu yıllarca gururla taşıdık gururla taşımaya da devam edeceğiz. Buna sahip çıkacağız, ismin kaldırılmasını tartışmaya dahi açmayacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddete yönelik belirli bir düzenlemeyi gerçekten istiyoruz. Bunun için herkese görev düşüyor. Maalesef hala yaygın bir sorundur. Şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırmayacaklarını bilmesi bunu daha da cesaretlendirmektedir” dedi

Örnek olmak en büyük amacımızdır

Karadenizlinin ardından söz alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, “Tıp fakültemizin alt yapısıyla her geçen gün yenilenmektedir. Bir kurum olarak en değerli kaynağımız insan kaynağıdır. Yetiştirdiğimiz meslektaşlarımıza örnek olmak en büyük amacımızdır. Bu yüzden 14 Mart Tıp bayramını her dönem kutlamaya devam edeceğiz” dedi. Utkan’ın ardından konuşan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ise “Hekimlik günümüzde insan ve teknolojiyi bir araya getiren unsur haline gelmiştir. Bu noktada hekimlerimizin dünya ile entegre olarak tüm yenilikleri kullanması gerekmektedir. Bunun için sağlık sektöründe dışa bağımlılığı önlemek gerekir. Bunun içinde çaba harcanmaktadır. Hekimlik milletimize hizmet etmenin vücuda dönüşmüş halidir. 5 yıl içinde tıp fakültemizde çok büyük ivme kazanacağız. Alt yapı çalışmalarında gerek trafik ve öğrenci transferleri konusunda büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Hekimsiz ve hakimsiz yerde yaşanmaz

Rektör Hülagü’nün ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise “Hekimsiz ve hakimsiz yerde yaşanmaz. Mutluluğun en önemli şartı sağlıklı olmaktır. Sağlıksız insan mutlu olamıyor. Hasta olduğumuz zaman Allah hekimsiz, doktorsuz ve hastanesiz bırakmasın deriz. En iyi sağlık kurumlarını arzu ediyoruz. Tıp fakültesi hastanemiz oldukça başarılı. Yıllar önce hastanelerimiz çok sağlıksızdı. Temizlik yönünden sıkıntı vardı. İlaç bulunmuyordu. Çok güzel gelişmeler yaşandı. Sağlık çalışanlarının da problemleri var. Bu problemler karşılıklı iletişimle çözülebilir. Kocaeli Üniversitesi Fakültesi’ni göz bebeğimiz gibi önemsiyoruz. Kocaeli’mizi güneş gibi aydınlatan bir kurum olarak görüyoruz. Sizlerin hizmetinizde olmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.

4 bin 329 yatak kapasitesiyle

Son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy ise, “Hekimlerin yaptığı çalışmaları yakından bilen biriyim. Zaman zaman yolu olmayan ortamdalar sağlık hizmetlerinin insanlarımıza ulaştırıldığını biliyorum. Türkiye’de son yıllarsa sağlık alanında gelişmeler oldu. Türkiye ile birlikte Kocaeli’de de gelişmeler yaşandı. Toplamda 27 hastanede hizmet sunuluyor. 11’,i kamu 11 ise özel hastane. 4 bin 329 yatak kapasitesiyle Kocaeli’de sağlık hizmetleri veriliyor. 3 bin 036 hekimimiz 19 bin 286 sağlık çalışanımız var. Sadece Kocaeli değil, diğer illerden de sağlık hizmeti için ilimize gelenler var. Sağlık çalışanlarımıza sundukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu dönemde sağlık çalışanlarımıza şiddet kabul edilir değildir. Bunun son bulmasını istiyoruz. Kamuoyunda bunun son bulması için duyarlılık gösteriyoruz” dedi. Konuşmaların ardından meslekte kıdemli tabiplere plaketleri verildi.

25. YIL PLAKETLERİ

Abdurrahman Kara, Ahmet Açan, Ali Ersin, Arzu Kamiloğlu, Aydın Saygın Ersoy, Bekir Atik, Birsen Besnili, Bülent Serdar San, Devrim Dündar, Gaye Ülkmen, Gürsel Gökmen, Mehmet Sütlaş, Mehmet Serkan Şen, Mehmet Şükrü İnan, Muharrem Sayıcı, Muneer Ahmad, Mustafa Yetiş, Mustafa Çakır, Neslihan Coşar, Nevzat Ersöz, Oğuz Omay, Orhan Fındık, Pervin Kutluay, Sami Taş, Serdar Filiz, Serpil Sayıner Şentürk, Suzan Haşimoğlu, Şeniz Ök, Taner Göndoğdu, Turan Şahiner, Tülay Şahin, Volkan Etuş, Yakup Balaban, Yaşar Özdemir, Yusuf Yıldırım, Zeki Hamşioğlu,

40.YIL PLAKETLERİ

Burhan Çeçen, Bülent Coşkun, Erol Kıvanç, Faruk Karakaya, Kamil Turan Berki, Orhan Ergüner, Sebahat Yılmaz.

50. YIL PLAKETLERİ

Yasin Tansel Torunoğlu