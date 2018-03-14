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KASKF tarih yazıyor

KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçemizdeki amatör spor kulüp başkanları, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti... Ellibeş ziyarette “KASKF olarak tarih yazıyorsunuz ve yazmaya devam etmelisiniz” dedi…

Ziyarette ilk söz alan, KASKF Başkanı Aydın, Başkan Ellibeş’e kabullerinden dolayı teşekkür ederek, KASKF’ye hediye etmiş oldukları bilgisayarlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Aydın ayrıca, amatör spor kulüplerinin yaşadığı sıkıntıları Başkan Ellibeş’e anlatarak, çözüm bulunması konusunda destek istedi. Kocaeli’nde amatör spor potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen başkan Aydın, Gölcük’te bile birçok ilden çok amatör spor kulüp olduğuna dikkat çekti. Amaçlarının, gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek olduğunu ifade ederek, “Bu konuda bize yardımcı olan, başta tüm kulüp başkanlarına ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Hepsinin emekleri inkâr edilemez. Bu manada, Gölcük’teki birliktelik örnek teşkil ediyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI SPORA YÖNLENDİRELİM

Daha sonra söz Başkan Ellibeş, KASKF’nin tarih yazdığının altını çizerek şunları söyledi: Sizlerden tek ricam, bunu hiçbir beklenti beklemeden, mevki makam gözetmeden istiyorum. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkın. Bunu hassaten rica ediyorum. Bu manada, benden istediğiniz her şeyi yerine getirmek için bütün şartları zorlayabilirim. Benim başka bir beklentim yok. Çünkü, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan ve sokaklardan kurtarmanın en güzel yanı spora yönlendirmek. Bu yüzden KASKF tarih yazıyor diyorum.

BAZEN YETERSİZ KALABİLİYORUZ

Siz bu tarihi yazmaya devam ettiğiniz sürece, çocuklarımız her türlü kötü alışkanlıklardan ve sokaklardan kurtulur. Aynı zamanda, yaptığınız işi çok önemsiyor ve alkışlıyorum. İlçemizdeki amatör spor kulüplerine elimizden geldiğince malzeme yardımı ve ulaşım desteği sağlıyoruz. Ama bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Ama istekler sınırsız, imkânlar kısıtlı olunca, bazen yetersiz kalabiliyoruz.

Bugün 14:02 TSİ - Spor

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