Şampiyonlar el üstünde!

Satranç turnuvasında dereceye giren Hisareyn İlköğretim Okulu öğrencilerinden Ali İnal, Ömür Selçuk, Kübra Nalci, Süleyman Aslan, Yusuf Pizman, Berkcan Akçair, Kerimcan Ay, Başkan Ellibeş’i ziyaret etti. Turnuvada başarı elde eden öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Ellibeş, gençlerle bir süre sohbet etti. Sporun her dalında olduğu gibi satranca da destek verdiğini belirten Başkan Ellibeş “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Son dönemlerde Gölcük’te satranç branşına olan ilgi bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Çalışmalara destek verecek ortamların hazırlanması noktasında da yerel yönetim olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.