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Bugün 14:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:04 TSİ )

Şampiyonlar el üstünde!

‘Gölcük’te Öğrenci olmak’ projesi kapsamında Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği okullar arası satranç turnuvasında derece giren Hisareyn İlköğretim okulu öğrencileri, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti.

Satranç turnuvasında dereceye giren Hisareyn İlköğretim Okulu öğrencilerinden Ali İnal, Ömür Selçuk, Kübra Nalci, Süleyman Aslan, Yusuf Pizman, Berkcan Akçair, Kerimcan Ay, Başkan Ellibeş’i ziyaret etti. Turnuvada başarı elde eden öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Ellibeş, gençlerle bir süre sohbet etti. Sporun her dalında olduğu gibi satranca da destek verdiğini belirten Başkan Ellibeş “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Son dönemlerde Gölcük’te satranç branşına olan ilgi bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Çalışmalara destek verecek ortamların hazırlanması noktasında da yerel yönetim olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Bugün 14:03 TSİ - Spor

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