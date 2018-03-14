Bu özel etkinlikte herkes şampiyon

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde özel eğitim gören öğrenciler, Kocaeli İl Spor Müdürlüğü’nün Kocaeli atletizm pistinde düzenlediği yarışmalarda okullarını başarıyla temsil etti. Okulda eğitim görmeye başladıklarından, beri başta okul müdürü Zeki Bayram, okulun rehber öğretmeni Ali Yeşiltepe ve tüm okul öğretmen ve öğrenciler tarafından çok sevilen ve desteklenen öğrenciler, kazandıkları madalyaları okullarına armağan etti. Kocaeli Atletizm Pisti’nde yapılan ve beş okuldaki Mental-Down ve Otistik yaklaşık 70 özel sporcunun katıldığı, üç dalda yapılan yarışmalarda, tüm öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Yarışmaların sonunda tüm öğrencilere, Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından mansiyon ödülü verilerek, hepsi şampiyon ilan edildi. 100. Yıl öğrencilerinin koşu ve gülle atma branşlarında katıldıkları yarışmalarda alınan sonuçlar şöyle…

TEKNİK SONUÇLAR:

Ö.Faruk Türkkent 400 metre 1.

Yasemin Karaoğ. 100-400 2.

Kamile Turan 100-400 3.

Halil Basar Gülle atma 4.