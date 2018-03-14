Köşker: Daha güzel alanlar yapacağız

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de eşlik ettiği ziyarette Kulüp Başkanı Ümit Yalsız’dan, çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, Beylikbağı Stadı çevresinde yapılan yeni hizmet binasında da inceleme yaptı. Başkan Karaosmanoğlu, “Bu sahayı sizler için yaptık. İnşallah daha güzel spor alanları da yapacağız. Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin ve hayata iyi hazırlanın” dedi.