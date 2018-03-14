Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de eşlik ettiği ziyarette Kulüp Başkanı Ümit Yalsız’dan, çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, Beylikbağı Stadı çevresinde yapılan yeni hizmet binasında da inceleme yaptı. Başkan Karaosmanoğlu, “Bu sahayı sizler için yaptık. İnşallah daha güzel spor alanları da yapacağız. Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin ve hayata iyi hazırlanın” dedi.
Bugün 14:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Köşker: Daha güzel alanlar yapacağız
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Beylikbağıspor Kulübü’nü ziyaret ederek, altyapılarda futbol oynayan minik sporcularla bir araya geldi.
Bugün 14:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz