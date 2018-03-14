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Periler kestane ziyafeti çekecek

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’ndeki temsilcimiz Türkiye Kupası Şampiyonu İzmit Belediyesporlu Periler, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı zorlu Bursa Büyükşehir Belediyesi Buda maçı hazırlıklarını, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda, başarılı antrenör Mert Köprücü nezaretinde ve yoğun tempoda sürdürüyor…

2017-2018 Sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde, güçlü rakipler arasında şampiyonluk mücadele veren İzmit Belediyesporlu Periler, 26.hafta maçını deplasmanda oynayacak. Cumartesi günü konuk olacağı Bursa Büyükşehir Budo’ya karşı hazırlıklarını sürdüren takım, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda tek idman yaparak günü tamamladı. Kızlar, iki günlük izin sonrasında çalışmalara başlarken, sakat sporcuların sayısının fazla olması, Coach Mert Köprücü’yü kara kara düşündürüyor. İzmit Belediyespor’un son antrenmanına Melek Yusufoğlu, Ebru Torun, Deniz Üstün, Arhonda Jasmon Covington, Berrin Karabaş ve Deniz Doğan katılabildi.

6 SPORCU İDMANA KATILDI

İzmit Belediyespor’da sezon başında ayağı kırılan Şenay Şale Sarısoy sezonu kapattı. Polislik sınavına giren ve kazanan Simge Gizdem’in basketboldan ayrılması, ardından genç oyuncu Ceren Taşer’in de 10 gün önce antrenmanda ayağından sakatlanması, tuz biber ekti. Bu yetmezmiş gibi, son olarak da, geçen hafta arasında trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Meriç Banu Yenal’ın sezonu kapaması, her şeyi alt üst etti. Sadece 6 basket.bolcusu kalan İzmit Belediyespor, yine de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

MUCİZE GİBİ BİR BAŞARI

Sadece 6 basketbolcu ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren İzmit Belediyespor, 25.hafta maçında, kendi seyircisi önünde rakibi Ferko Ilgaz Hotel KBSK takımını 74-53 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Cumartesi günü 26.hafta maçını deplasmanda üçüncü sıradaki Bursa Büyükşehir Budo ile oynayacak ekip, her şeye rağmen 20’nci galibiyetini almak istiyor.

Bugün 14:07 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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