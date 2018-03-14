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Bugün 14:09 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:11 TSİ )

Pirelli şov: 87-44

Corporate Basketbol League’de, elit grupta mücadelesini sürdüren Pirelli, Yıldız Holding karşısında güzel oyunu sayesinde günü farklı galibiyetle tamamladı: 87-44. Orçun, Volkan ve Timur etkili oyunları ve attıkları sayılarla maça damga vurdu. Pirelli Basketbol takımı elit grup liderliğini maç fazlası ile sürdürürken, Play-Off elemelerine 2’nci turdan katılma hakkını da elde etti.

Corporate Basketbol League’de çekişmeli ve heyecanlı maçlar izlenirken Pirelli Basketbol takımı müthiş oynayarak şov yapmaya devam ediyor. Pirelli, hafta sonu oynadığı maçta Yıldız Holding karşılaşmasını farklı kazandı. Bu sonuçla Pirelli takımı, elit grupta maç fazlası ile liderliğini sürdürdü. Çekişmeli başlayan maçta Pirelli Basketbol takımı, etkili alan savunması yaptı ve hızlı hücumlarla sayı üreterek, Yıldız Holding maçında şov yapıp, farklı galip gelmesini bildi.

GUARD’LAR ÜSTÜNDÜ…

Takımın guardları Timur ve Recep, hızlı oyun kurarken, Orçun ve Volkan attıkları sayılar ve etkili oyunlarıyla göz doldurdu. Mehmet Sezer, Can Mulla ve Kerem Üren taktik açıdan müthiş oynarken, pota altlarında rakiplerine göz açtırmadı. Son periyotta Harun ve Eren’in oyun kuruculuğunda Melih,Can Mulla ve Kerem rakibe göz açtırmadı ve farkı arttırdı.

SEZER ÖVGÜ YAĞDIRDI

Pirelli Basketbol Takımının antrenör oyuncusu Mehmet Sezer maçtan sonra şunları söyledi: “Takım olarak Pirelli ailesine yakışan mücadelemizi en iyi şekilde centilmence sürdüreceğiz. Play Off mücadelelerine kadar formumuzu üst seviyeye çıkaracağız. İki haftalık arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Play Off elemelerinde keyif alacağımız şekilde oynayıp, seyirciye güzel maç izletmeyi düşünüyoruz” dedi.

PİRELLİ: 87 - YILDIZ HOLDİNG: 44

SALON: Kasımpaşa Spor Kompleksi

HAKEMLER: Murat Amaç ***, Sezer Bor ***.

PIRELLI: Recep Göklek ***(5), Timur Hatacıkoğlu ***(6), Mehmet Sezer ***(7), Orçun Tatlıtuğ ***(24), Volkan Yazıcıoğlu ***(20), Kerem Üren ****(9), Can Mulla ***(7), Harun Tatlı ***(3), Eren Değirmencioğlu ***

YILDIZ HOLDİNG: Emir Güvenç **(3), Hasan Barış Teler **(5), Berk Aksoy ***(8), Sinan Mete Taygun ***(16),Gökhan Balyaç **(5),Talat Callak **(2), Murat Kaymaz **(3), Ali Şencan **(2), Hayrettin Utku Soylu **

1.PERİYOT:22-14

2. PERİYOT: 41-31

3.PERİYOT: 67-41

4.PERİYOT: 87-44…

Bugün 14:09 TSİ - Spor

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