Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:12 TSİ )

Gölcük Belediye Tekirdağ’a gitti

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 12-17 Mart 2018 tarihleri arasında Tekirdağ’da yapılacak olan U 16 Erkek Basketbol 1. Bölge Şampiyonası’na katılmak üzere Gölcük Belediyesi önünden yolcu edildi.

Tekirdağ’da yapılacak olan Bölge Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek olan Gölcük Belediyespor Kulübü U 16 Basketbol takımını Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcıları Levent Değirmenci, İbrahim Tektaş ve belediye daire müdürleri tarafından uğurlandı. Uğurlama sırasında sporcuların moral ve motivasyonun yüksek olduğu dikkat çekerken, Gölcük Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür edildi.

İLİMİZİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞAYIN

Uğurlama sırasında basketbolculara konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “İlimizi temsilen gidiyorsunuz. Bunun sorumluluğu üzerinize bir yük olmasın. Aksine sizin için bir gurur kaynağı olmalı. Bir bölgeyi temsil etmek zor bir görev aslında, ama siz gençsiniz. Gelecekte daha zor ve yoğun sorumluluklarla kalacağınızı biliyorsunuz. Sporda ilk önceliğiniz ahlaki olmak, centilmence davranmak olmalıdır. Ondan sonra başarı kendiliğinden gelecektir. Başarının gelebilmesi sistemli çalışmaya, hocalarımızın, teknik ekibimizin verdiği teknik ve taktiği uygulamaya bağlı. Siz alın terinizi dökersiniz, mücadele edersiniz, sonuç ne çıkarsa, takdir-i ilahi kabulümüzdür. Öncelikle dediğim gibi etik kurallara dayalı olarak mücadelenizi yapın, Kocaeli ve Gölcük’ü temsil etmenin onurunu yaşayın, bize de yaşatın. Yolunuz açık olsun. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün. İnşallah dönüğünüzde de kupayla karşılarız sizleri” dedi.

Bugün 14:11 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var mask
2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var
MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1 mask
MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1
Amatör futbol Arapsaçı gibi mask
Amatör futbol Arapsaçı gibi
Maşukiye mi Yarımca mı? mask
Maşukiye mi Yarımca mı?
KASKF tarih yazıyor mask
KASKF tarih yazıyor
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor mask
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

GALERİ

Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL