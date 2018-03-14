Gölcük Belediye Tekirdağ’a gitti

Tekirdağ’da yapılacak olan Bölge Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek olan Gölcük Belediyespor Kulübü U 16 Basketbol takımını Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcıları Levent Değirmenci, İbrahim Tektaş ve belediye daire müdürleri tarafından uğurlandı. Uğurlama sırasında sporcuların moral ve motivasyonun yüksek olduğu dikkat çekerken, Gölcük Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür edildi.

İLİMİZİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞAYIN

Uğurlama sırasında basketbolculara konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “İlimizi temsilen gidiyorsunuz. Bunun sorumluluğu üzerinize bir yük olmasın. Aksine sizin için bir gurur kaynağı olmalı. Bir bölgeyi temsil etmek zor bir görev aslında, ama siz gençsiniz. Gelecekte daha zor ve yoğun sorumluluklarla kalacağınızı biliyorsunuz. Sporda ilk önceliğiniz ahlaki olmak, centilmence davranmak olmalıdır. Ondan sonra başarı kendiliğinden gelecektir. Başarının gelebilmesi sistemli çalışmaya, hocalarımızın, teknik ekibimizin verdiği teknik ve taktiği uygulamaya bağlı. Siz alın terinizi dökersiniz, mücadele edersiniz, sonuç ne çıkarsa, takdir-i ilahi kabulümüzdür. Öncelikle dediğim gibi etik kurallara dayalı olarak mücadelenizi yapın, Kocaeli ve Gölcük’ü temsil etmenin onurunu yaşayın, bize de yaşatın. Yolunuz açık olsun. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün. İnşallah dönüğünüzde de kupayla karşılarız sizleri” dedi.