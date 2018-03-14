Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğu batı eksenli uzanan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ni duble yol haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sahil yolu olarak kullanılan caddenin genişletilmesi için cadde üzerinde bulunan 19 binanın kamulaştırılması için çalışmalar başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımına başladı. İlk yıkım İzmit ilçesi 42 Evler Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada gerçekleşti.4 bin 950 metrelik yol bölümü 42 Evler Mahallesi- İlk Adım Köprüsü arsında 17 metre, İlk Adım Köprüsü’nden Çuhane Caddesi’ne kadar olan kısımda 20 metre genişliğinde yapılacak. Aydınlatmalı orta refüjün bulunacağı yeni duble yol üzerinde bir adet de köprü yapılacak. Proje kapsamında Sarıdere Köprüsü de yenilenecek.
Bugün 14:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:49 TSİ )
Salim Dervişoğlu Caddesi'nde ilk yıkım başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Salim Dervişoğlu Caddesi’nin duble yola dönüştürme çalışmaları kapsamında kamulaştırması tamamlanan binaların yıkımına başlanıldı.
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Bugün 14:13 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(1 )
Nurettin Öztürk - şimdiden hayırlı uğurlu olsun.bu yol derinceye kadar devam etmeli.
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