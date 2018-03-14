Emekli-Sen Derince Şube Başkanı Kasım Erben’in annesi Şamaha Erben (76) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.9 çocuk annesi Şamaha Erben’in cenazesi bugün Derince Esentepe Mahallesi Cımbızlar Camii’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Erzurum Mahallesi Yörükler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Bugün 14:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
Kasım Erben’in anne acısı!
Emekli-Sen Derince Şube Başkanı Kasım Erben’in anne acısı!
Bugün 14:19 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz