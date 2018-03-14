MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1

MAP Kavaklıspor, Mehmet Ali Kağıtçı’da oynadığı maçta, en yakın rakibi Acısu Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı, zirve yarışında büyük yara aldı. Maça iyi başlayan MAP Kavaklıspor, 30. dakikada Uğur’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı, iki ekip de gol atmayı amaçlarken, maçın son dakikasında gelişen Acısu Belediyespor atağında, Enes’in attığı golle maç 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuçla MAP Kavaklıspor 13 puanla ikinci sırada yer alırken, Acısu Belediyespor 10 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada bitirdi.
MAP KAVAKLISPOR: 1 ACISU BELEDİYESPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (2.Küme A)
HAKEMLER: İsmail Akçay ****, Mesut Akçınar ****, Akın Tosun ****
MAP KAVAKLISPOR: Sefa ***, Abdülbaki ***, Uğur ***, Hüseyin ***, İbrahim **, Recep ***, Mehmet Fırat ***, Yunus **, Muhammet **, Melih ** (71 Serhat **), Rahman **
ACISU BELEDİYESPOR: Ramazan ***, Sercan ***, Yavuz ***, Enes ***, Murat ***, Erdi ***, Osman **, Reha **, Barış ***, Fatih **, Necmettin **
GOLLER: Uğur dk 30, Enes dk 90
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz