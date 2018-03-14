MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1

MAP Kavaklıspor, Mehmet Ali Kağıtçı’da oynadığı maçta, en yakın rakibi Acısu Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı, zirve yarışında büyük yara aldı. Maça iyi başlayan MAP Kavaklıspor, 30. dakikada Uğur’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı, iki ekip de gol atmayı amaçlarken, maçın son dakikasında gelişen Acısu Belediyespor atağında, Enes’in attığı golle maç 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuçla MAP Kavaklıspor 13 puanla ikinci sırada yer alırken, Acısu Belediyespor 10 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada bitirdi.

MAP KAVAKLISPOR: 1 ACISU BELEDİYESPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (2.Küme A)

HAKEMLER: İsmail Akçay ****, Mesut Akçınar ****, Akın Tosun ****

MAP KAVAKLISPOR: Sefa ***, Abdülbaki ***, Uğur ***, Hüseyin ***, İbrahim **, Recep ***, Mehmet Fırat ***, Yunus **, Muhammet **, Melih ** (71 Serhat **), Rahman **

ACISU BELEDİYESPOR: Ramazan ***, Sercan ***, Yavuz ***, Enes ***, Murat ***, Erdi ***, Osman **, Reha **, Barış ***, Fatih **, Necmettin **

GOLLER: Uğur dk 30, Enes dk 90